Ako učiť naše deti a mládež o láske, vzťahoch, sexualite? Čo vám chýbalo v sexuálnej výchove na škole? (ak ste nejakú mali.)

Premýšľaj o veciach inak. (Ivan Bertolazzi)

"Nikdy som to predtým neskúšala, takže si myslím, že by som to mala určite vedieť urobiť." Astrid Lindgren, Pipi Dlhá pančucha

V mojom prípade bola sexuálna výchova katastrofou. Dostalo sa nám pár slov o menštruácii, o tom ako používať kondóm, spomenuli niečo o sexuálnych chorobách a to, že ak budeme mať sex pred manželstvom, riskujeme nechcené tehotenstvo, čo môže zničiť celý náš život. Po prednáške som sa cítila oveľa zmätenejšia, s jedným ďalším odkazom, že sex je nebezpečný a nemravný.

Našťastie dnes, sex je menej taboo a veľa informácií nájdeme online. Avšak stále chýbajú základné fakty, ako komunikovať pri sexe, ako si určiť hranice, že sex je aj o potešení a objavovaní, že seba-potešenie je úplne v poriadku. Vedomosti, ktoré si osvojíme v detstve alebo v puberte si potom prenášame do dospelých vzťahov. Ktoré informácie by som chcela dostať pri sexuálnom vzdelaní?

1. Byť nahá/-ý je úplne v poriadku.

Za moje telo sa nemusím hanbiť. Moje telo je môj chrám lásky.

2. Masturbácia je najlepším nástrojom na spoznávanie vlastného tela.

Je to spôsob, ako sa napojiť na seba samú, vedieť sa oň lepšie starať a nadobudnúť vlastníctvo nad svojím telom, vďaka čomu si viem lepšie určiť hranice.

Seba-potešenie pomáha získať dôveru a radosť z našich tiel, ktoré sú kľúčom pri budovaní intimity s budúcim partnerom.

A kedy je vhodný čas a priestor na seba-potešenie? Správny moment je, keď sme sami, máme čas objavovať svoje telo a moja izba slúži ako správne miesto pre tento účel.

3. Môžem si nastaviť hranice.

Hranice vytvárajú zdravý vzťah a bezpečný priestor, v ktorom sa môžem uvoľniť. Môžem kedykoľvek povedať NIE, je to v poriadku, MOŽNO znamená NIE. Abstinencia je moja voľba. Úprimnosť je vítaná.

Naše hranice sa prekračujú od malička už, keď sme boli batoľatá, rodičia nás nútili objímať alebo bozkávať strýkov, tety, starých rodičov. Tým pádom je ťažšie si hranice neskôr definovať. Ak by sa toto nedialo, možno v budúcnosti by sme nebozkávali ľudí, ktorých nechceme.

Príklad: Nechcem mať penetratívny sex, chcem, aby sme zostali spolu po milovaní, nechcem, aby si sa ma dotýkal v oblasti konečníka, atď.

4. Môžem dať súhlas.

Súhlas je, keď všetky strany povedia dobrovoľne a vedome áno alebo nie akémukoľvek druhu sexuálnej interakcie. Budem rešpektovať želania druhých, a ak si nie som istá, opýtam sa. Spýtam sa na povolenie predtým, ako sa niekoho budem chcieť dotýkať alebo do nej preniknúť. Alkohol alebo drogy ovplyvňujú moje rozhodnutie a v tomto stave nemôžem podať úplný súhlas. Ovplyvňujú to, čo v súčasnosti cítim a skresľujú realitu.

5. Láska a dôvera sú základom každého sexuálneho aktu.

Neznamená to byť zamilovaný až po uši, ale skôr je to o vzájomnom rešpekte, ako v priateľstve.

6. Milovanie/Sex je:

o potešení, radosti, hravosti, zábave, zvedavosti a skúmaní

zdravý, krásny a úžasný spôsob, ako sa spojiť s inou osobou, vytvoriť intimitu a cítiť sa dobre

najlepšie, keď sa na to ide pomaly

o bytí s daným človekom, tu a teraz

chaotický

zahŕňa orálny sex, masáže, masturbáciu, vaginálnu penetráciu, atď.

aj pre osobu, ktorá prijíma, ale aj pre osobu, ktorá dáva.

spojenie sexuálnych bytostí

7. Milovanie/Sex NIE je:

len o rozmnožovaní

o najlepšej technike dostupnej na trhu

o naháňaní sa za cieľom a dosiahnutím orgazmu

8. Komunikácia je dôležitá pred, počas a po sexe.

Môžem povedať, to, čo chcem, ako chcem aby sa ma partner dotýkal, či chcem zmeniť rytmus alebo smer. Predpokladáme, že ostatní myslia, rovnako ako my, alebo presne vytušia, čo práve potrebujeme v danej chvíli. Ale povedať už na začiatku, ako chceme aby milovanie prebiehalo, čo sa nám páči a čo nás naladí, je dar pre partnera. Už nemusia hádať, môžu sa na nás spoľahnúť, že povieme, čo sa nám nepáči alebo čo si naopak vychutnávame. Prináša to uvoľnenie a oveľa viac radosti.

9. Sexualita je plynulá a príťažlivosť rovnakého pohlavia je normálna.

Objavovanie s niekým rovnakého pohlavia ma nerobí niekým iným. Používame štítky, ktoré nás ale neidentifikujú.

10. Menštruácia je posvätná.

Prvá perióda je dôvod na oslavu, dievča sa stane ženou a táto mladá žena má právo byť informovaná a rozhodnúť sa, aké výrobky dostupné na trhu, ako napríklad menštruačný kalíšok, bavlnené vložky, špeciálne nepriepustné spodné prádlo atď. chce používať.

11. Áno, budem musieť používať ochranu, aby som mala bezpečný sex

a áno, ak nebudem opatrná, môžem otehotnieť. Moji rodičia mi veria, že urobím rozumné rozhodnutie. Môžem si vybrať z mnohých rôznych druhov ochrany alebo antikoncepcie, ktoré mi najviac vyhovujú. Nejde o šírenie strachu, ale skôr o to, aby som vedela, že som chránená a mohla si milovanie naplno vychutnať.

12. Kontext sexuality v našej kultúre je skreslený

a online médiá poskytujú nepravdivý obraz ľudí a ich sexuality. Porno nezahŕňa lásku ani komunikáciu, je to skôr o mechanike a nezdravom spojení.

13. Rada by som mala poriadnu lekciu vizuálnej anatómie!

Priala by som si, aby mi niekto povedal, že každý penis alebo vulva je iná, zdravá, normálna, jedinečná a krásna. Kde sa nachádza môj klitoris a ako používať zrkadlo na spoznanie mojich genitálií. Ako sa moje genitálie zmenia počas života, ako sa starať o hygienu (ako si dôkladne umývať genitálie a že, čo bolo v konečníku, nedávať do blízkosti vagíny bez dôkladného vyčistenie, lebo riskujeme infekciu) a ako funguje moje telo.

Dospelí, rodičia, vychovávatelia, my ideme príkladom. Deti nás sledujú a zistia rozdiel, keď pracujeme na našich problémoch a sme napojení na naše telo alebo naopak, cítime hanbu pokiaľ ide o nahotu alebo milovanie. Začína to s nami. Deti nie sú hlúpe. Otázka nie je kedy je ten správny čas alebo vek na konverzáciu alebo koľko času si vyhradiť, ale ako zaradiť sexuálnu výchovu ako súčasť nášho života.

Neskrývajte milovanie, vysvetlite svojim deťom, že sex je o spojení a budovaní intimity s ďalšou ľudskou bytosťou. Keď deti prídu s otázkou, ODPOVEDAJTE im, buduje to zdravú zvedavosť a zodpovednosť u detí a vytvára sa tým hlbšie spojenie s vašimi deťmi, môžu vám veriť a vidia, že ste k nim úprimní, autentickí a v budúcnosti sa môžu na vás obrátiť. Deti nebudú mať sex skôr len kvôli tomu, že ich o tom učíme! Vyhýbanie sa týmto rozhovorom alebo poskytovanie nepravdivých informácií vedie k strachu, zmätenosti, hanbe a nedostatku dôvery. Ak nemáte odpoveď na danú otázku, priznajte to. Inak budú hľadať svoje odpovede niekde inde.

Aká je Vaša skúsenosť? Ako ste pristupovali k sexuálnej výchove a aké otázky Vám položili Vaše deti?