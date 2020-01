Orálny sex, ako umenie zbožňovať mužov.

Orálny sex alebo urobiť mu ho pusou/ústami, po anglicky blowjob, nie je odmena za dobré správanie, aleje to krásny spôsob, ako ukázať mužovi, na ktorom vám záleží, že ho obdivujete, rešpektujete a zbožňujete len, preto, kým je.

Žena voňajúca žltú ružu (Engin Akyurt)

Ak sa rozhodnete mužovi poskytnúť orálny sex, tipujem, že je pre vás celkom špeciálny, nedávajte takýto dar, ak nie ste si celkom istá, alebo orálny sex nie je niečo, na čo sa môžete pozerať s láskou.

Ak máte pocit hanby, averzie alebo strachu z orálneho sexu, porozprávajte sa o tom so svojím partnerom alebo preskúmajte danú tému s odborníkom. Muži nás za to milujú, ak to robíme úprimne, z nášho srdca. Jeho penis je vyjadrením jeho vnútornej sily, múdrosti, jemnosti, odvahy a jeho samého.

Tu je niekoľko tipov, ako si užiť orálny sex, ktoré fungujú u mňa. Vyzývam vás, aby ste počúvali seba, všimli si, čo vám vyhovuje, čo je potrebné v tomto okamihu pre vás a vášho partnera. Zahrňte do procesu svoju hravú, veselú a zvedavú časť a vynechajte tú, ktorá sa berie príliš vážne.

1. Prípravná fáza

Atmosféra. Muži majú tiež svoju nežnú stránku, ktorú je možné pestovať vytvorením intímnej a kreatívnej atmosféry. Sviečky, jemné svetlo, hudba, vypnúť televízor a ďalšie rozptýlenia.

Jemné pery sú kľúčom k vytvoreniu jedinečného zážitku. Majte poruke balzam, prípadne si doprajte medovú kúru a pite dostatok vody počas dňa.

Urobte si čas, ak nie je dohodnuté inak a nejde o rýchlu úľavu, doprajte si čas na vytvorenie spojenia medzi vami a vaším partnerom.

Muži sú vizuálne bytosti, chce vás vidieť, doprajte mu pohľad, na ktorý nezabudne. Pustiť sa do toho v rozťahanom pyžame, naladí len málokoho.

Dostaňte sa do nálady, zatancujte si, rozhýbte boky, doprajte si horúci kúpeľ, prebuďtesvoje zmysly, čokoľvek, čo vám pomôže byť prítomná v momente, byť uvoľnená a napojená na samú seba.

Nie tak vážne. Spomínam si na časy, keď som poskytovala orálny sex svojmu partnerovi, ako osoba sústredená iba na cieľ a úplná perfekcionistka. Predstavte si, ako malý soplík zničil celú náladu. Jemu to samozrejme nevadilo, ale u mňa to bola hotová katastrofa. V súčasnej dobe pomáha veľa smiechu na zvládnutie týchto divných okamihov.

2. Vytvorenie spojenia

Môžete začať tým, že si vzájomne budete pozerať do očí a dýchať v rovnakom rytme. Ak sa na to cítite, pokračujte masážou celého jeho tela, kým sa nedostanete k hlavnému chodu. Venujte pozornosť dĺžke, hrúbke, textúre, farbe, jemnosti a pevnosti jeho pohlavného údu. Využite túto chvíľu na to, aby ste ocenili krásu a povedzte mu, čo sa vám páči na ňom a na jeho penise. Každý penis je iný, každé potešenie je individuálne aj keď ste to už robili po x-krát.

3. Ide sa na jazdu

Začnite pomaly. Aj keď poznáte jeho penis, preskúmajte ho, ako keby ste ho nikdy predtým nevideli, ako keby, toto je prvýkrát, čo ho vidíte nahého. Začnite bozkami, hrajte sa s jazykom okolo jeho penisu. Doprajte si čas na vychutnávanie si každého centimetra, jeho miešku, konečníka, perinea, žalude a predkožky.

Hrajte sa a improvizujte. Používajte ruky, vrátane masáže, zostaňte trochu dlhšie na vrchole, posúvajte pery, striedajte ich s použitímjazyka, atď. Cíťte jeho penis v každom stave. Môžete ho olizovať, cmúľať, skúmať, sať, bozkávať, ťahať. Striedajte intenzitu, smer, tlak a dajte to všetko dokopy.

Nezabudnite na lubrikáciu, buď použite organický kokosový olej alebo naň napľujte, inak pokožka zasychá a dráždi.

4. Komunikáciou k extáze

Opýtajte sa ho, čo sa mu páči, ako by to robil on, aké je toto alebo ono. Viem, že to znie bláznivo, si predstaviť rozprávať sa s penisom v ústach, stačí, keď necháte ruky na chvíľu prebrať vedenie. Povzbuďte ho k tomu, aby vás sprevádzal, aby vyjadril, po čom túži.

Povedzte mu niečo, čo máte radi/vážite si na jeho penise, ako napríklad, milujem, aký je Tvoj penis tvrdý, ten pocit, keď ho mám v ústach, atď.

5. Kľúčové body

Toto nie je scéna z pornofilmu, takže vynechajte svoje herecké umenie, faloš alebo prestieranie. Po prvé, pravdepodobne si to všimne, po druhé, vy si to neužijete.

Chce vás vidieť, ukážte mu svojimi očami alebo telom, ako sa vám to páči. Precíťte to, nechajte svoje telo vás viesť.

Nechajte zvuky plynúť, ak sa pýtajú prirodzene.

Udržujte s ním očný kontakt, vytvára to hlbšie spojenie. Taktiež milujem vidieť svojho partnera, ako prijíma potešenie a užíva si to, naladí ma to!

Dýchajte a vyzvite ho, aby pomaly a zhlboka dýchal, obaja tým smerujete k oveľa extatickejšiumu zážitku.

6. Trénovať

Na to, aby sme boli v niečom dobrí, musíme trénovať. Každý muž je iný, každý penis je iný, každý z nás má rád niečo iné, každý okamih je jedinečný. Nikto nenosí čierny pás od prvého stretnutia s učiteľom.

7. Prineste ho na ďaľšiu úroveň

Ak to beriete skôr ako 3-chodovú večeru než ako rýchle občerstvenie, spomaľte pred bodom, kde niet návratu, povzbuďte ho k dýchaniu a odložte ejakuláciu, takto bude mať nakoniec nezabudnuteľný zážitok. Potom znova pokračujte. Ak sa chcete dozvedieť viac na túto tému, prečítajte si článok, bod 9.

8. Čo so semenom?

Prehltnúť alebo vypľuť? Nemusíte sa báť toho, že z prehltnutia ejakulátu priberiete alebo otehotniete, spomínam len pre istotu. Urobte čokoľvek, čo je pre vás pohodlnejšie, jednoducho to urobte s láskou. Sex je neporiadny a v tom sa ukrýva jeho krása!

9. Záver

Nakoniec, nechajte ho odpočívať, ale zostaňte spolu, nemusíte sa utekať osprchovať alebo si umyť zuby. Buďte s ním, pritúľte sa, objímte ho, jemne ho hladkajte alebo si položte hlavu na jeho hruď. Muži sa chcú cítiť milovaní po sexe rovnako ako my.