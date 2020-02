Vzájomná masturbácia je, keď sa dvaja ľudia (alebo viac) seba-potešujú v spoločnej prítomnosti. Môže to zahŕňať, keď sa partneri dotýkajú samých seba, zatiaľ, čo sa pozorujú alebo objavujú svoje telá súčasne.

(pexels.com)

Osobne som veľkým fanúšikom tejto aktivity. Pre mňa je spoločné sebapotešenie niečo, čo ma naladí, hravá predohra, ktorá zvyšuje úroveň intimity medzi nami. Zachránilo nás to počas vzťahu na diaľku a keď sme nemohli mať penetratívny sex. Najlepšou výhodou je profesionálna sexuálna výchova, ktorá sa nám dostane pri učení sa o sebe a svojich telách navzájom. Svojmu partnerovi môžeme ukázať, čo a ako sa nám páči, ako vnímame dotyky na jednotlivých miestach v danom momente. S časom naše telá reagujú na rôzne podnety odlišne, preto je dobré naše poznatky o tele toho druhého sem-tam aktualizovať.

Tipy, aby sa vzájomná masturbácia stala nezabudnuteľným zážitkom

Buď v pohode s vlastným telom, prijmi ho také, aké je. Až potom si môžeš užiť spoločnú chvíľu so svojím partnerom naplno, byť videní a vychutnávať si potešenie svojho partnera. Ako na to? Mám pre Teba tieto jednoduché nápady.

Porozprávajte sa vopred. Komunikujte a stanovte si hranice. Možno by ste chceli len to a nie penetráciu, možno nechcete, aby sa vás partner dotýkal, možno by ste chceli sedieť bližšie pri sebe alebo ďalej. Je prirodzené si dohodnúť pravidlá, zároveň rešpektujte želania druhých.

Vytvorte náladu. Nie je potrebné to „presviečkovať“ (alebo prečo nie? Ja som z tých, ktorí dokážu spáliť byt). Zapnite si hudbu, ktorá Vám pomôže sa uvoľniť, možno extra vankúše alebo stačí ustlať posteľ. Uistite sa, že máte nikým nerušený čas (žiadne telefóny, domáce zvieratá či deti) a ponorte sa naplno do zážitku.

Pomaly. Na toto kladiem nesmierny dôraz, choďte na to pomaly. Potrebujeme čas, aby sme do toho “skočili”, aby sme sa uvoľnili a napojili. Sadnite si alebo si ľahnite vedľa seba, zhlboka dýchajte a pozerajte si navzájom do očí. Potom si vyzlečte oblečenie a dajte kompliment svojmu partnerovi, čo sa Vám na ňom/nej páči. Pokračujte dotykom svojich pier, krku, pohybujte sa po ramenách, hrudníku, brušku, nohách. Na chvíľu zabudnite na genitálie. Môžete popísať svojmu partnerovi, čo práve robíte, ako sa seba samých dotýkate. Ďalej preskúmajte svoje prsia, bradavky, jemne cestujte do oblasti vulvy alebo penisu. Hrajte sa s pohybmi, tlakom, rýchlosťou. Užite si súčasný okamih zdieľaný spoločne.

Očný kontakt vytvára spojujúci zážitok, ktorý posilňuje vzťah. Myslím, že je krásne a neuveriteľne sexy sledovať, ako partner reaguje a užíva si pôžitok z vlastného tela.

Zbavte sa cieľa ako dosiahnutia orgazmu alebo spoločného vyvrcholenia. Stratíte spojenie so sebou samým, so svojím telom a s partnerom. Vychutnajte si to vo vlastnom rytme a zamerajte pozornosť na svoje senzácie, ktoré vám vaše telo ponúka.

Lubrikujte. Použite kokosový olej alebo obľúbený lubrikant.

Hrajte sa. Kreativita je základnou zložkou hravého a zdravého sexuálneho vzťahu. Môžete použiť hračky a ukázať svojmu partnerovi, ako ich radi používate, meniť polohy, aby váš partner si Vás mohol vychutnať z iného uhla a/alebo pridajte masáž genitálií na intenzívnejšie stretnutie.

Ak ste hanbliví, skúste nasledovné. Povedzte svojmu partnerovi, aby prišiel povedzme po 12 minútach. Potom môže len potichu pozorovať spoza napoly otvorených dverách, až kým ho/ju nezavoláte dnu, aby sa k vám pridali.



Skúmanie celého tela, nie len genitálií pomalým dotykom a vyjadrenie podpory pocitom, ktoré sa objavia, pomáha, aby sme sa cítili bezpečne a uvoľnene. Môžte zahrnúť pravidlo “nedotýkania sa”, takže sa môžete dotýkať iba seba a nie partnera.