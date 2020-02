Vzrušujúce Inšpirácie (nielen) na Valentína

Či už oslavujete Valentína alebo nie, alebo máte vytvorený vlastný rituál na výročie, prvý bozk či prvé milovanie, myslím, že je skvelé si občas pripomenúť a venovať pozornosť niečomu takému základnému v našom živote ako je láska.

(Depuzzler - Jana Hrivniaková)

Spravte si tento (alebo iný) deň špeciálnym. Inak nám život len rýchlo uniká a tie malé radosti, ktoré ho robia krásnym zostávajú nepovšimnuté.

Tu je pár jedinečných a zábavných tipov, ktoré môžete spolu vyskúšať (nielen) na Valentína:

1. Zahrajte si Loveee

Loveee je eroticky ladená hra pre oživenie sexuálneho života a je úplne zadarmo. Funguje na princípe náhodného výberu rôznych aktivít, ktoré partneri na striedačku plnia. Loveee je o vzájomnom spojení, intimite, láske, radosti a samozrejme zábave. Nájdete tu viac ako 800 pikantných úloh pre ešte vzrušujúcejší pôžitok zo sexu, ktorý môžete obohatiť o rôzne kategórie ako BDSM, orálny sex, análny sex, role-play alebo tantra.

2. Vyskúšajte vzájomnú masturbáciu.

Vzájomná masturbácia je, keď sa dvaja ľudia (alebo viac) seba-potešujú v spoločnej prítomnosti. Môže to zahŕňať, keď sa partneri dotýkajú samých seba, zatiaľ, čo sa pozorujú alebo objavujú svoje telá súčasne. Najlepšou výhodou je profesionálna sexuálna výchova, ktorá sa nám dostane pri učení sa o sebe a svojich telách navzájom. Svojmu partnerovi môžeme ukázať, čo a ako sa nám páči, ako vnímame dotyky na jednotlivých miestach v danom momente. Ako na to nájdete v článku alebo vo videu.

3. Hrajte sa s erotickým viazaním.

Viazanie partnera počas milovania je skvelý spôsob, ako zvýšiť sexuálnu energiu. Otvára to bránu zraniteľnosti a spojenia medzi partnermi. Je to zábavné, divoké a vzrušujúce. Kinbaku (pevné viazanie) alebo Shibari (ozdobné viazanie) je japonský štýl viazania, ktorý zahŕňa zväzovanie osoby pomocou jednoduchých, ale vizuálne zložitých vzorov, zvyčajne pomocou niekoľkých kusov tenkého lana.

Ako to vyskúšať a, kde to hľadať? Ak ste blízko Bratislavy, odporúčam Shibari Dojo alebo len jednoducho stačí vygoogliť: "Workshopy shibari v mojom okolí" a možnosti sa objavia. K dispozícii sú aj tutoriály na YouTube, ale je zábavnejšie sa učiť s ľuďmi, ktorí to vedia.

Ak preferujete, krôčik po krôčiku, vyskúšajte šál alebo kravatu na zviazanie rúk vášho partnera.

4. Odvážte sa na Burlesque Show

Užite si večer nevšedne v podobe kabaretu! Burlesque je umelecké predstavenie, ktoré zapája do hry vaše zmysly vo forme hudobno-vizuálno-tanečného príbehu. Pod rúškom tajomstva oceňte krásu ľudského tela, so všetkým, čo k tomu patrí. Vhodné pre všetkých odvážlivcov 18+.

5. Objavte polohu 45.

Táto poloha vám obom prinesie nesmierne potešenie a slasť zo vzájomnej stimulácie. Ako na to? Muž si ľahne na chrbát a žena je na vrchu v polohe na koníka (cowgirl), avšak obrátená opačným smerom - partnerovi chrbtom. Potom sa žena pomaly otočí celým svojím telom o 45 stupňov, jednu nohu si vzadu vyloží na partnerovu hruď a druhú nechá ležať medzi jeho nohami. Muž tak získa nádherný výhľad na celé partnerkine telo. Nezabudnite, že sex začína oveľa skôr, ako príde na penetráciu! Pripájam ilustráciu pre jednoduchú vizualizáciu.

Poloha 45 (Jaume Calm)

6. Spravte si spoločné akty.

Ak si navzájom dôverujete, pripravte uvoľnujúcu atmosféru, dostaňte sa do nálady a nechajte fotoaparát na automatickom spúšťaní. Potom sa stačí už len odviazať a brať sa menej vážne.

7. Experimentujte s novými rolami.

Nielenže pri tom zažijete kopec zábavy, ale je to nesmierne naladenie. Dohodnite sa vopred, ktorá fantázia vás najviac priťahuje a réžia je vo vašich rukách. Nebojte sa vymeniť si role! V prípade, že jeden z vás chce hru stopnúť, dohodnite si vopred bezpečné slovo. Pripájam pár inšpirácií: (viac nájdete v hre Loveee)

ROLEPLAY: Väzenský dôstojník a Väzenkyňa.

Muž je dozorca vo väzení. On rozhoduje, čo väzenkyňa môže a nemôže robiť. Možno obmedzí jej pohyby alebo musí požiadať o povolenie robiť určité veci. Ak sa správa zle, musí ju potrestať. Partnerka môže pre dozorcu urobiť špeciálne veci, aby získala privilégiá.

ROLEPLAY: Šéfka a Výkonný Asistent.

Žena je mocná šéfka a muž je jej výkonný asistent. Asistent sa uistí, že má všetko, čo potrebuje a vždy svoju šéfku niečím poteší. Ona diktuje pravidlá obliekania. Ak máte doma stabilný pracovný stôl, použite ho!

ROLEPLAY: Taxikár a Klientka.

Muž je taxikár a ona je jeho klientka. On ju vyzdvihne z hotela. Klientka si uprostred jazdy uvedomí, že nemá žiadne peniaze na zaplatenie za jazdu. Začne ho dráždiť zo zadnej časti auta, až, kým jej neodolá a musí zastaviť.