Menštruácia a ženská cykličnosť

"Menštruačné obdobie je vaginálne krvácanie, ku ktorému dochádza na konci menštruačného cyklu. Ženské telo sa každý mesiac pripravuje na možné tehotenstvo. V maternici sa vyvinie hrubšia výstelka a vaječníky uvoľňujú vajíčko (medzi 14-16 dňom cyklu), ktoré môže byť oplodnené spermiami. Ak vajíčko nie je oplodnené, počas toho cyklu nedôjde k otehotneniu. Telo sa následne zbavuje nahromadenej výstelky maternice čoho výsledkom je menštruácia."

FAKTY

Prvý menzes prichádza medzi 11 - 14.rokom

Menopauza nastáva okolo 51.roku

Priemerný menštruačný cyklus trvá 24 až 38 dní

Typické menštruačné obdobie trvá 4 až 8 dní

Žena počas života bude menštruovať približne 450 krát, celkom 2 280 dní

V priemere, počas periódy vyprodukujeme 2 až 3 polievkové lyžice (okolo 35 ml, pohybuje sa to v rozmedzí od 10 do 80 ml)

(okolo 35 ml, pohybuje sa to v rozmedzí od 10 do 80 ml) Menštruačná krv pozostáva z krvi, starej výstelky maternice (endometria), hlienu, ktorý pokrýva vagínu a vaginálnych baktérií.

Viac ako polovica žien pociťuje bolesť počas menzesu, niektoré štatistiky odhadujú až 84% žien. Za to môžu prostaglandíny, ktoré vyvolávajú svalové kontrakcie v maternici. Tieto hormóny pomáhajú telu zbaviť sa nadbytočnej sliznice maternice, ktorá môže spôsobiť bolesť a kŕče v prvých dňoch menštruácie.

PMS (predmenštruačným syndrómom) sú zasiahnuté 3 zo 4 žien, príznaky sa vyskytujú približne 1 týždeň pred začiatkom menštruácie a zahŕňajú: bolesti hlavy, únavu, podráždenosť, bolesti v prsiach, kŕče.

ŽENA MÔŽE OTEHOTNIEŤ POČAS MENŠTRUÁCIE. Ak cyklus trvá kratšie obdobie, povedzme 22 dní, žena môže otehotnieť. Spermia môže žiť v maternici až 5 dní.

Ak cyklus trvá kratšie obdobie, povedzme 22 dní, žena môže otehotnieť. Spermia môže žiť v maternici až 5 dní. Môžeme sa nakaziť sexuálne prenosnou chorobou, ktorá sa môže prenášať krvou a tekutinami. Počas milovania treba používať kondóm a ochranu.

SLEDUJTE SVOJ CYKLUS

V ktorom dni cyklu sa práve nachádzate? Cyklus začína prvým dňom krvácania, to je 1. deň.

Na sledovanie svojho cyklu môžeme použiť appku (FLO alebo Clue sú moje obľúbené) alebo si to zapisovať do denníka. Môžeme tiež venovať pozornosť ako sa nám mení nálada, teplota (aby sme vedeli, kedy ovulujeme lebo teplota počas ovulácie je o 0,3 °C vyššia), vzorce správania, ktoré sa opakujú každý mesiac.

Vďaka tomu, že máme prehľad o našom cykle, si môžme naplánovať rôzne činnosti (napríklad víkend v spa), lepšie sa o seba starať, keď to potrebujeme, spomaliť, keď si to naše telo žiada alebo naopak, robiť veci, keď sme nabité energiou. Vieme lepšie odhadnúť ako budeme reagovať, správať sa a špecifikovať naše potreby. Máme väčšiu kontrolu nad sebou a našimi telami. Nehovoriac o tom, že náš gynekológ bude nadšený.

Mám pre vás ďalší návrh, zdieľajte svoj menštruačný kalendár so svojím partnerom. Veci sú oveľa jednoduchšie! Podľa toho môže v pohode naplánovať víkendové pobyty alebo môže byť oporou počas prvých dní a pomôcť pri varení alebo upratovaní. Ak ste si všimli, že sa hádate raz do mesiaca, tak neváhajte!

Fázy menštruačného cyklu

Menštruácia (Obdobie Zimy) - približne od 1. do 5. dňa.

Predovulačné obdobie (Jar) - od ukončenia menštruácie do začiatku ovulácie, 6. až 13. deň.

Ovulácia (Leto) - vyskytuje sa medzi 12. až 16. dňom.

Predmenštruačné obdobie (Jeseň) - od ukončenia ovulácie do začiatku menštruácie, približne medzi 16. až 28. dňom

Folikulárna fáza - začína od 1. dňa menštruačného cyklu do začiatku ovulácie. Počas tejto fázy je prominentný estrogén, ktorý pomáha pripraviť ovariálny folikul na uvoľnenie vajíčka a pracuje na dozrievaní maternicovej výstelky v rámci prípravy na tehotenstvo, svoj vrchol dosahuje pred ovuláciou. Estrogén pomáha pre mladú a zdravú pokožku, vlasy a kosti.

Luteálna fáza - začína deň po ovulácii a končí na začiatku menštruácie. Prominentný je progesterón, ktorý sa vytvára vo vaječníkoch po ovulácii a pomáha udržiavať a vyživovať potenciálne tehotenstvo.

Premýšľali ste niekedy o tom, ako nás rôzne fázy ovplyvňujú v každodennom živote?

Menštruácia (Zima)

Aká je zima? Dni sú temné a chladné, radšej zostávame vo vnútri v teple, schúlení pod teplou dekou a relaxujeme. Máme tendenciu zamýšľať sa nad tým, čo sa udialo počas roka.

Počas periódy sa cítime unavené, ťažšie, nevládzeme toho robiť veľa, sme menej motivované do činnosti a trávime čas samé.

Čo nám pomáha aby sme sa v tejto fáze cítili dobre? Tento čas je vynikajúci na prácu so sebou, na opätovné napojenie sa, zapisovanie si do denníka, prijatie toho, že sme v poriadku, že sme OK, také, aké sme.

Buďme k sebe milé a láskavé, v prípade potreby si pospime viac, doprajme si odpočinok, meditujme, robme iba veci, ktoré sú nevyhnutné a vyberme sa na prechádzku do prírody. Ak je to možné v prvý deň menštruácie, vynechajte stretnutia, vyhýbajte sa večierkom a nevykonávajte namáhavé cvičenia.

Milovanie chceme pomalé, pokojné a hlbšie. Záleží nám na vytvorení spojenie s naším partnerom. Dominantným archetypom je múdra žena alebo baba, ktorá počas tohto obdobia potrebuje očný kontakt, maznanie sa s partnerom a masáže.

Zima je príprava na nadchádzajúce obdobia, aby sme ich mohli žiť plné energie. Preto je dôležité, aby sme sa v tomto období starali o seba a dopriali si čas.

Predovulačné obdobie (Jar)

Jar prináša život. Je to čarovné obdobie so spievajúcimi vtáčikmi a kvitnúcimi stromami. Počas tohto obdobia sa cítime nabité energiou, nadšené, motivované, šťastné a sústredené. Máme pozitívnejší obraz o svojom tele a sme si sebou istejšie. Chceme byť aktívne, dosiahnuť pozitívne výsledky, urobiť zmenu a posunúť sa vpred.

Jar je skvelá na dokončenie zoznamu úloh, urobiť prvý krok a uskutočniť plány. Využime toto obdobie na naučenie sa nových schopností, vyskúšanie nových vecí a cvičenie.

Naším dominantným sexuálnym archetypom je Panna. Je energická, hravá, živá a sex je pre ňu skôr zábava.

Ovulácia (Leto)

V lete ideme na prázdniny, stretávame sa s priateľmi a užívame si života.

Vďaka dôvere v seba samú máme odvahu predstaviť svoje nápady ostatným a rozvíjať projekty. Rady sa stretávame s ľuďmi, sme spoločenské, zapájame sa do tímových aktivít, sme otvorené a budujeme vzťahy. Máme silnú potrebu pomáhať ľuďom a podporovať ostatných. Sme starostlivé a milujúce, sme emocionálne silné a sebavedomé a schopné lepšie porozumieť pocitom druhých.

Počas ovulácie naše hormóny dosahujú svoj vrchol. Môžeme zažiť vyššiu sexuálnu túžbu. Archetyp Matka, ktorá je dominantná v tomto období, je silná žena, ktorá sa stará o vzťah a posilňuje emocionálny záväzok voči partnerovi.

Predmenštruačné obdobie (Jeseň)

Dni sú kratšie, listy padajú zo stromov a zvieratá sa pripravujú na zimný spánok.

Sme citlivejšie a netrpezlivejšie s emocionálnymi výkyvmi. Zúfalo sa snažíme napraviť naše životy alebo životy druhých, pretože máme plno tvorivých nápadov. Sme k sebe kritickejšie, cítime sa unavene a chceme byť samé.

Toto obdobie môže byť ťažké, preto je dôležité spomaliť. Znížme svoje očakávania, na druhej strane, starajme sa o seba, praktizujme seba-prijatie, určime si hranice a zamerajme sa dovnútra. Využime tento tvorivý prúd, napríklad na maľovanie, tvorbu poézie, tanec, pečenie alebo upratanie si svojho priestoru.

Sexuálne toho veľa emocionálne žiadame. Sex môže byť divoký, erotický a silný alebo nahnevaný a frustrovaný závisí od toho či sú naše potreby splnené. Čarodejnica je dominantným archetypom tohto obdobia.

Sledujte sa počas jednotlivých fáz svojho cyklu. Ktoré činnosti sa robia ľahšie v danej fáze?

MOJA CESTA

Keď som prvýkrát dostala menštruáciu, bol to dosť čudný pocit. Cítila som, že nie som pripravená, pretože som ešte veľa o menštruačnom cykle nevedela. Moja mama mi dala vložky, ale nerozprávali sme sa o tom, sama som sa snažila zistiť, ako ich použiť. Bolo to tiež veľké tabu medzi mojimi kamoškami. Neskôr som objavila tampóny a trvalo mi hodnú chvíľu, kým som sa ich naučila používať (dnes máme internet na všetko). Nemala som rada svoj menzes, cítila som sa znechutená zo seba, taká neohrabaná, neaktraktívna a prežívala som silnú bolesť. Najhoršie bolo, keď krv pretiekla cez nohavičky a bolo vidno škvrny alebo keď som nechala posteľné prádlo špinavé. Počas prvých dní, som zažila veľa bolesti a jediný spôsob, ako sa s tým vysporiadať, bola tabletka.

Trvalo mi istý čas, kým som si uvedomila, aká je žena posvätná počas svojho cyklu, že ona má kľúč k vytvoreniu nového života. Ženský cyklus je OK, je prirodzený a normálny.

Teraz používam menštruačný kalíšok (ekologická a ekonomická náhrada vložiek a tampónov, prípadne vyskúšajte špeciálne nepremokavé spodné prádlo alebo látkové menštruašné vložky). Vďaka jóge a počúvaniu svojho tela počas 4 fáz je môj menzes zvládnuteľný bez tabletiek. Obdobie krvácania je pre mňa príležitosť na opätovné napojenie sa so sebou samou.

Aké to bolo keď ste prvýkrát dostali menštruáciu? Akými slovami popisujete svoju menštruáciu, krv a cyklus? Aký je postoj vášho partnera k menštruácii? Ako učíte svoje deti o menštruačnom cykle? Milujete sa počas periódy?

