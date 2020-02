Keď sa spomenie análny sex, tak nás napadne veľa predsudkov, strach zo stolice alebo nás zovrie úzkosť, že nemáme ani chuť preskúmať danú oblasť.

(tofros.com)

Pravda je, že análne milovanie môže byť veľmi príjemné, ak je robené správne, ale treba na to dávku zrelosti a otvorenú myseľ.

Aké sú hlavné kľúče k rozkoši z análneho sexu?

1. Uistite sa, aby ste sa najprv vyprázdnili,

treba mať však na pamäti, že sme ľudia, čokoľvek príde, je vítané. Je chytré mať poruke detské obrúsky. Po ťažkých jedlách to radšej nechajte nabudúce.

2. Vyberte si svojho partnera rozumne,

niekoho, komu môžete dôverovať a s kým sa vzájomne rešpektujete.

3. Komunikujte pred, počas a po.

Keď otvorene hovoríme o tom, čo očakávame, aké sú naše hranice (príklad: dnes len 2 cm a len s prstami) pomôže nám to cítiť sa bezpečne a ponoriť sa naplno do zážitku. Pýtajte sa partnera, ako to cíti, čo práve potrebuje, nechajte emócie voľne plynúť.

4. Nekopírujte porno a zoberte to veľmi pomaly.

Urobte si pohodlie, aby ste sa mohli úplne uvoľniť.

5. Lubrikujte

čo najviac. Použiť môžete organický kokosový olej alebo lubrikant na tento účel. Konečník na rozdiel od vagíny nemá a neprodukuje prirodzené zvlhčovanie.

6. Začnite s malými krokmi

s predohrou alebo masážou tela a potom pomaly vsuňte dnu dobre nalubrikovaný prst/-y. Pomaličky, najprv malíček a nechajte ho tam chvíľku pôsobiť, aby si telo zvyklo na nové senzácie. Ak pocítite nejakú bolesť alebo niečo nepríjemné, len spomaľte a vráťte sa o krok späť.

7. Používajte ochranu,

ak si nie ste istí, či vy alebo váš partner má sexuálne prenosnú infekciu.

8. Experimentujte s polohami a hrajte sa.

Zahrňte do procesu aj stimuláciu klitorisu, vulvy alebo penisu. Análny sex je najlepší, keď sme naladení, keď už sme rozohriaty, vtedy si ho vieme vychutnať naplno.

9. Poriadne sa umyte

a porozprávajte sa o zážitku s partnerom.

DÔLEŽITÉ: NIKDY nedávajte nič, čo bolo vo vnútri konečníka, do alebo blízko vagíny, bez toho, aby ste to najprv dôkladne vyčistili, riskujete škaredú bakteriálnu infekciu. Ženy, toto je dôvod, prečo nás naše mamy učili utierať si zadok od predu do zadu.

10. Nebojte sa to vyskúšať znova.

Telo si potrebuje zvyknúť na danú senzáciu.