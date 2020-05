Aké sú tajomstvá šťastného a zdravého dlhodobého vzťahu?

Prečo by nás to vôbec malo zaujímať? Prestali sme veriť v manželstvo, v lásku, ktorá trvá až do smrti a monogamia sa pre mnohých z nás stala zvláštnym až nereálnym konceptom.

Dvaja ľudia v lese (Magda Ehlers)

Avšak zabúdame na jednu dôležitú vec, stále sme spoločenské stvorenia. Investícia do priateľstiev a kvalitného vzťahu vedie k lepšiemu zdraviu, k bohatstvu, k odolnosti, dlhovekosti, rýchlejšiemu uzdraveniu sa z choroby a úspešnejším deťom. (*zdroj: Gottmanov inštitút)

Sú páry, ktoré to zvládajú spolu dlhé roky, iba výnimkou alebo šťastnou náhodou? Nemyslím si. Pre niektorých je polyamória (z angl. prekladu polyamory, čo znamená otvorený, ale vedomý vzťah) možnou voľbou, pokiaľ ide o vzťahy. Pre ostatných je dôležitejšie kultivovať už existujúci vzťah, ako sa bezhlavo vrhať na iný. Rovnaké vzorce správania, predmety diskusie, veci, ktoré nás obťažujú nájdeme aj s ďalším partnerom. Nejde o to za každú cenu zostať v nezdravom vzťahu, ale skôr sa pozrieť dovnútra a položiť si otázku, čo môžem robiť inak?

Som vo vzťahu takmer 9 rokov (a zatiaľ to neplánujem zmeniť), so všetkým, čo k tomu patrí a je tu pár vecí, ktoré som sa naučila a s ktorými by som sa chcela podeliť. Zoberte si to, čo s vami rezonuje. Byť vo šťastnom a zdravom vzťahu je moja každodenná voľba.

1. Začnime s prácou na sebe.

Vinila som mojich partnerov zo všetkého, čo sa dialo v mojom živote, namiesto toho, aby som sa pozrela dovnútra, čo sa za tým skrýva. Zodpovedali za nevyriešené problémy, za moje neistoty, za žiarlivosť, za moju hanbu. Je ľahšie nasadnúť na ten nevedomý vlak ako prekráčať celú cestu poctivo pešo. Keď niečo nevyšlo podľa plánu, jednoducho som zmenila partnera, len, aby som po čase zase bola v rovnakom bahne a infikovala niekoho iného mojimi vnútornými bitkami.

Kúzlo úspešného dlhodobého vzťahu spočíva vo vytvorení priestoru pre osobný rozvoj a vnútorný rast. Začína to s nami, sebaprijatím, prinášaním vedomia do našich činov, všímavosťou. Ak dokážeme vytvoriť pozitívny obraz o sebe samom, byť sústredení a sebavedomí, na obviňovanie nezostáva priestor. Tým je aj ľahšie identifikovať naše vzorce správania, pozeráme sa na iných s čistou mysľou a hovoríme viac zo srdca. Staneme sa jeden druhému inšpiráciou a dáme vzťahu šancu rásť.

Prestaneme sa stotožňovať s našimi emóciami alebo myšlienkami. Budujeme spojenie s vlastným telom, čo vedie k tomu, aby sme sa udržiavali zdraví, dbali na vyváženú stravu a pravidelný spánok, viac sa hýbali. Pretože, ak niečo milujeme, staráme sa o to.

Ako na to?

Prvý krok je pomenovať, to, čo tam už existuje, inak to zostane v tieni, niečo, čomu sa vyhýbame. Venujme pozornosť našim reakciám, čo sa deje v mojom tele? Opýtajme sa samých seba, aké vzorce opakujem?

Ak potrebujete pomoc s týmto procesom, vyhľadajte kouča, profesionála alebo sa prihláste na tréning osobného rozvoja.

2. Budujme dôveru a priateľstvo.

Dôvera vo vzťahu nastane, keď obaja partneri maximalizujú výhody pre seba, vzájomne. Dôvera je jedným z hlavných pilierov vzťahu. Keď si navzájom dôverujeme, dokážeme byť otvorení a úprimní voči druhému, skúmame, sme zvedaví a vieme sa odovzdať, čo je jedna z podmienok skvelého milovania. Dôvera vytvára bezpečný priestor na to, aby sme mohli ísť hlbšie a byť zraniteľní. Ak partnerovi dôverujeme, sme ochotní s ním konzultovať dôležité rozhodnutia v našom živote.

S dobrým priateľom sa smejeme, bavíme sa, vzájomne sa počúvame, rešpektujeme a obdivujeme, tešíme sa na spoločné chvíle strávené spolu. Keď priateľstvo vo vzťahu chýba, osamelosť absorbuje tento priestor a ľahko to potom vedie k nevere, pretože okrem sexuálneho spojenia a zdieľaných domácich povinností nezostáva veľa tém na rozhovor alebo priestor pre spoločné aktivíty.

Ako na to?

1) Spoznajte svojho partnera lepšie, aj keď si často myslíme, že už o ňom/o nej všetko vieme. Jedným zo skvelých cvičení, ktoré na tento účel navrhol Gottman inštitút, je Mapa lásky. Princíp budovania Mapy lásky je poznať malé detaily o živote partnera/partnerky. Postupne sa tým vytvára pevný základ pre priateľstvo a vzájomnú dôveru.

Mapy Lásky

Čím som chcela byť ako malé dievča?

Vymenuj mojich dvoch najbližších priateľov.

Aké sú moje 2 záľuby?

Akým stresom teraz čelím?

Detailne popíš, čo som dnes alebo včera robil.

Aký je môj najhlbší nezrealizovaný sen?

Ako by som chcel, aby si ma ľudia zapamätali?

Mám nejakú tajnú ambíciu?

Nenaplnená sexuálna túžba?

Najlepšia dovolenka v živote?

Ktorá je ďalšia kniha, ktorú by som si chcela prečítať?

Tajomstvo, ktoré som nikomu nepovedal?

Aký bol môj najtrápnejší moment?

Čo je jedným z mojich najväčších obáv alebo katastrofických scenárov?

Ako sa najrýchlejšie ukľudním?

Aké dôležité udalosti sa momentálne vyskytujú v mojom živote? Aké mám z toho pocity?

Neváhajte a aktualizujte mapu lásky tak, aby vyhovovala vášmu vzťahu. Pýtanie sa týchto otázok pomôže lepšie spoznať partnera a vytvoriť si podrobnejšiu mapu o vzájomnom živote.

2) Napíšte Ďakovný list partnerovi za všetky skvelé veci,za ktoré ste vďační alebo sa zamerajte na to, čo na nich obdivujete a rešpektujete. Nepodceňujte silu OBDIVU a CHVÁLY. Dať partnerovi vedieť, čo na nich obdivujeme alebo ktoré charakteristiky sú pre nás významné, je vynikajúci spôsob, ako prejaviť uznanie.

3. Vytvorme si priestor pre vlastný život.

My (hlavne ženy) máme tendenciu sa príliš zameriavať na naše vzťahy. Je to napísané v našej DNA, pestujeme, staráme sa a milujeme, ale ak túto energiu nerozdelíme, kladieme pasce pre našich partnerov, pretože od nich očakávame, že nám vyplnia celý priestor a voľný čas.

Priateľstvá a koníčky sú našimi zdrojmi energie, našimi baterkami, aby sme z nich čerpali a následne kŕmili vzťah, aby sme udržiavali tú iskru vo vzťahu.Tým, ako sa dobíjame mimo vzťahu, ovplyvňujeme to, čo prinášame do jeho vnútra: môže to byť humor, radosť, vzrušenie alebo stres, hnev, frustrácia.

Ako na to?

Zaujímajte sa o seba, pre seba. My (ženy) by sme mali zistiť, čo chceme a, čo je zdrojom našej radosti. Napríklad vytvorením rituálov, ktoré to podporujú, zapojenie sa do aktivít, ktoré prebúdzajú zvedavosť a kreativitu a trávenie čas s priateľmi, ktorí nás inšpirujú a podporujú, je skvelý začiatok.

Nápady na rituály:

Pravidelne pestovať kvety

Popoludňajší čas na knižku a čaj

Zatancovať si na obľúbenú pieseň

30 minútová prechádzka v prírode

V nedeľu, prechádzka so psíkmi z útulku

Denná prax vrátane meditácie a jogy

Víkendové plávanie

Ranné sebapotešenie

Pečenie koláča každú sobotu

Pre mužov je zdroj napojenia sa trávenie času osamote, zapojenie sa do aktivít, ktoré zahŕňajú použitie rúk, práca na fyzickom zdraví a nájdenie účelu, niečo, čo dáva životu zmysel, ale nie je to partner. Obklopte sa priateľmi, ktorí spochybňujú vašu lenivosť, poukážu na výhovorky, nenechajú, aby ste sa uspokojili s priemernosťou a navrhujú kroky k činnosti. V prostredí mužov by ste sa mali navzájom povzbudzovať, podporovať, získať silu, mať možnosť premýšľať a rásť.

4. Zaviažme sa svojmu partnerovi.

Nehovorím o svadbe alebo o spoločnom tetovaní, ale ak sa rozhodneme s niekým budovať vzťah, buďme tam. Znamená to investíciu, čas a energiu, a to nielen na začiatku, kde všetko vyzerá tak jednoducho. V prvých fázach vzťahu rande a stretnutia plánujeme, vyvíjame úsilie a ukazujeme druhej osobe, že nám na nej záleží. Zaviazať sa niekomu je moja slobodná voľba, nikto mi za to nič nedĺži.

Záväzok ide ruka v ruke s lojálnosť a pomáha nám pripomenúť, aby sme nebrali nášho partnera ako samozrejmosť, ale prejavovali vďačnosť a podporu. Záväzok znamená odpustenie nášmu partnerovi, pochopenie, že aj on je len človek, ktorý tiež robí chyby. Lojálna osoba je niekto, kto vám podrží chrbát, keď treba a obracia sa k vám aj v ťažkej situácii.

Ako na to?

1) Lásku robíme rozdielne, máme odlišný jazyk lásky, niekedy presne opačný ako náš partner.

Môj primárny jazyk lásky je "Akt činu", zatiaľ, čo môj partner hovorí "Fyzickým dotykom.“ Preto ja chápem činy ako prejavy lásky, zatiaľ, čo jeho uspokojí fyzické spojenie. Týmto bezplatným testom zistite, aký je váš a vášho partnera jazyk lásky.

2)Vytvorte si partnerskú dohodu.

Partnerská dohoda je len usmernenie, ktoré dáva šancu byť otvorení ohľadom jednotlivých potrieb, hodnôt, túžob, snov, hraníc, toho, čo cítime. Dohoda funguje ako príprava na nadchádzajúce udalosti v živote, na princípe „urobím, čo je v mojich silách“ a nie na „pozri sa, čo je tu napísané.“ Vieme, že láska sa nám len tak nestala, ale, že lásku robíme spoločne.

5. Naučme sa umeniu počúvania a vyjadrovania sa.

Mojím hlavným problémom bola neustála potreba mať pravdu ako, keby na tom závisela celá moja identita. Ako funguje komunikácia?

Odosielateľ (partner A) → seba-odhalenie + fakt + prístup / postoj + vzťah → príjemca (partner B)

Inými slovami, prichádzam s danou témou, hovorím zo srdca, cítim to týmto spôsobom, pretože to, čo sa stalo v daný deň, lebo moje potreby boli nenaplnené a myslím si, že to ovplyvňuje náš vzťah určitým spôsobom a jasne hovorím, čo potrebujem a chcem. Potom skončím a dávam priestor môjmu partnerovi, aby sa vyjadril bez môjho prerušenia. Je rozdiel v tom, ako začneme konverzáciu. Týmto spôsobom to všetko prichádza bez hluku, rušivých momentov a rozptýlení.

Dva piliere komunikácie sú dôvera a jasná myseľ. Dôvera umožňuje vzájomnú výmenu, reflexiu, pochopenie a súcit. Zároveň vytvára úrodnú pôdu, aby konverzácia bola priehľadná. Jasnosť nám umožňuje vidieť pohľad partnera cez naše filtre, zachováva priehľadnosť a pomáha zostať na trati danej konverzácie. Takisto pomáha vystúpiť uprostred diskusie a dať si pauzu na upokojenie sa.

Umenie počúvania pripomína meditáciu. Zameriavame sa na to, čo hovorí partner, v tichosti, bez rozdávaní rád, projekcií, analýzy, nadmerného výkladu a prekombinovaného myslenia. Potom sa môžeme plne sústrediť na nášho partnera, na ich reč tela a emócie.

Umenie vyjadrovania vytvára súdržnosť, zladenie mysle, tela, slov a emócií na jednu vlnu. Zahŕňa slová, ako je mi to ľúto, odpúšťam ti, milujem ťa a ďakujem. Nesnažíme sa zmeniť alebo kontrolovať partnera, dráma je nahradená úprimnosťou a čestnosťou.

Ešte jedna dôležitá poznámka. Hovoriť s priateľmi o problémoch v našom partnerstve, neprináša riešenie, nemôžu to pochopiť lepšie, ako partner a nemajú pohľad druhej strany. Najskôr riešme veci s partnerom a zbytočne neoslabujme vzťah.

„Umenie komunikácie je o rovnakých množstvách oboch prvkov: jasné rozprávanie a neprerušované počúvanie, kladenie otázok a navigácia spoločných rysov a rozdielov." Esther Perel

Ako na to?

1) Ak sa priblížite k bodu, kde začínate strácať chladnú hlavu, keď ste obaja v strese a adrenalín dosahuje svoj vrchol, urobte si prestávku, aspoň na 20 minút. Vyhnete sa tomu, aby ste si povedali slová, ktoré by ste neskôr oľutovali. Použite vopred dohodnuté slovo alebo sa na seba usmejte ako signál na odloženie rozhovoru (vyžaduje to trochu praxe). Prejdite sa, urobte niečo iné a potom sa vráťte k téme.

2) Predtým, ako odpoviete svojmu partnerovi, v tichosti počítajte do 10. Niekedy sa zdá, že už skončili a často ich považujeme za plytkých, pretože veľa nezdieľajú, ale možno im len nedáme dostatok priestoru na vyjadrenie sa.

3) Vyskúšajte komunikačný rituál. Zoberte si predmet, jablko alebo loptu. Iba ten, kto ho drží, môže hovoriť. Druhý iba počúva. Po dokončení sa odovzdá predmet partnerovi, ktorý zhrnie to, čo bolo povedané, ako tomu porozumel a poskytne svoj pohľad na vec. Pokračujte, kým obaja pochopíte názory toho druhého. Vďaka tomuto rituálu, môžeme povedať všetko, čo nás ťaží, bez prerušenia, sme vypočutí a pochopení.

6. Urobme z intimity prioritu.

Dni plynú a jeden krásny večer sa nájdeme sedieť vedľa seba na gauči. Zdôrazňujeme, akí sme zaneprázdnení a popritom strácame čas sledovaním televízie alebo kontrolovaním nových príspevkov na sociálnych sieťach. Niet divu, že vášeň a túžba po partnerovi sa vytratí a nemáme motiváciu sa milovať. Sex začína ešte predtým, ako sa vyzlečieme.

Má nejaký účel prečo trávime tento čas spolu alebo si ani neuvedomujeme, že vedľa nás sedí človek, do ktorého sme boli tak zamilovaní? Keď sa stretnete, urobte z toho oslavu či ceremóniu, urobte vaše stretnutia zmysluplné. S našimi priateľmi, predsa nezabíjame čas či áno?

Aby sme sa uistili, že sa napojíme jeden na druhého v priebehu týždňa, radšej si to dopredu naplánujeme. Tým pádom je priestor pre spontánnosť a zároveň sa nenecháme chytiť do pasce zaneprázdenosti života. Spoliehanie sa na to, že naše rande alebo milovanie po rokoch budú iba spontánne nám nefungovalo. Stanovenie dátumu, najmenej raz týždenne, zabezpečí splnenie našich potrieb a zaistí, aby sme boli spolu. My sme tvorcami okamihov v našom živote. Berieme to ako samozrejmosť na začiatku vzťahu, naplánujeme si rande, vychystáme sa, dostaneme sa do formy a časom túto časť preskočíme a dúfame, že sa to stane nejak automaticky.

Sex je o vzájomnom spojení, o objavovaní tela jeden druhého, o odovzdaní sa, o otvorení sa, o kreativite a starostlivosti, o zvedavosti a našej hravosti.

Ako na to?

1) Doprajte si čas, aby ste si navzájom iba pozerali do očí.

"Ak sa nikdy nepozeráte do očí svojho partnera, budete žiť vo svojich vlastných samostatných svetoch, bez ohľadu na to, ako sú Vaše telá prepojené."

Kroky:

1. Nastavte si časovač na 5 minút

2. Posaďte sa do pohodlnej polohy (Yab-Yum je krásna intímna poloha, ktorá umožňuje blízkosť a spojenie zo srdca k srdcu.)

3. Dýchajte zhlboka dovnútra a von zo stredu hrudníka

4. Zapozerajte sa do očí partnera

5. Nerozprávajte, buďte so svojím partnerom

6. Ukončite a poďakujte svojmu partnerovi.

2) Zahrajte si Loveee. Loveee je hra, úplne zadarmo, ktorá prebudí vašu hravú erotickú časť a vašu fantáziu. Je navrhnutá tak, aby ste sa cítili živo, vzrušujúco a chcení, aby ste pristupovali k sexuálnemu životu so zvedavosťou, tvorivosťou a radosťou.

3) Prihláste sa do Newslettra Šťavnaté Inšpirácie. Je plný praktických nápadov, ako prebudiť vaše zmysly, ako si vybudovať zdravý vzťah a hlbšiu intimitu.Je to bezplatný zdroj výživy pre váš milostný život.

4) Urobte si “párové chlebíčky”.Tento termín pozostáva z denných maličkostí, aby ste sa na seba napojili každý deň.

20 minút rozhovoru pri večeri alebo pred spaním.

​ Pred začiatkom dňa sa pobozkajte alebo objímajte na dobré ráno

7.

Peniaze a Stress.

Ak chcete vytvoriť harmonické partnerstvo, dajte si svoje financie do poriadku. Peniaze vytvárajú možnosti, slobodu a pokoj v duši.

Stres, energia vytvorená vo vnútri smerom k činom, ktorá ešte nie je vyjadrená v akcii, je zabijak vo vzťahu aj v posteli.

Ako na to?

Obstarajte si finančného poradcu a začnite používať aplikáciu na sledovanie výdavkov a príjmov.

Pozrite sa, čo vám v živote prináša stres a znížte ho na minimum.

Na záver. Váš vzťah je o vás dvoch, vy ste naň odborníci. To, čo funguje pre nás, nemusí pre ostatných, a to je v poriadku. Je dobrý nápad, z času na čas si sadnúť a porozprávať sa o tom, kam smerujeme, aký je účel nášho vzťahu? Vzťahy by mali slúžiť ľuďom, nie naopak.

p.s. Ak cítite, že potrebujete s niektorou témou podporiť, kontaktujte kouča alebo iného profesionála, ktorí môžu pomôcť priniesť nové perspektívy a nadhľad, poskytnúť podporu a sprevádzať pri hľadaní odpovedí.